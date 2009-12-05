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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 05 декабря 2009
Арсенал
05.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
26'
А. Аршавин
79'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
Замена
М. Сильвестр
️️️️
А. Траоре
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Р. Делап
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Л. Лоуренс
Замена
Д. Битти
️️️️
М. Сидибе
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
К. Вела
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ! 1:0!
А. Аршавин
Пас отдал
С. Насри
Пенальти не реализован!
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
14
Самир Насри
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
(К)
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
11
Лиам Лоуренс
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
2
Траоре
4
Вермален
36
Галлас
3
Санья
10
Росицки
15
Денилсон
4
Фабрегас
27
Эбуэ
28
Аршавин
14
Насри
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
6
Хут
25
Файе
4
Коллинс
11
Лоуренс
5
Делап
15
Диао
26
Этерингтон
9
Шанли
11
Сидибе
2
Траоре
16
Сильвестр
16
Сильвестр
2
Траоре
27
Эбуэ
21
Рэмзи
21
Рэмзи
27
Эбуэ
10
Росицки
10
Вела
10
Вела
10
Росицки
5
Делап
12
Уилэн
12
Уилэн
5
Делап
11
Сидибе
44
Битти
44
Битти
11
Сидибе
11
Лоуренс
19
Фуллер
19
Фуллер
11
Лоуренс
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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