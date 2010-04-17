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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Бернли
Сандерленд - Бернли: обзор матча 17 апреля 2010
Сандерленд
17.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
25'
Ф. Кэмпбелл
41'
Д. Бент
82'
С. Томпсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Бернли
Желтая карточка
С. Томпсон
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Д. Бент
Замена
Б. Зенден
️️️️
Д. Мейлер
Желтая карточка
М. Дафф
ГОЛ! 2:1!
С. Томпсон
Замена
Р. Блэйк
️️️️
Д. Корк
Желтая карточка
Д. Мейлер
Замена
А. Фердинанд
️️️️
Д. Менса
Замена
С. Томпсон
️️️️
М. Патерсон
Желтая карточка
Д. Менса
ГОЛ! 2:0!
Д. Бент
Желтая карточка
С. Мальбранк
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
4-3-3
1
Гордон
15
Ричардсон
6
Тернер
21
Хаттон
26
Менса
14
Хендерсон
7
Мейлер
10
Мальбранк
22
Кэмпбелл
10
Бент
9
Джонс
4-4-2
1
Йенсен
4
Мирс
13
Фокс
28
Корт
4
Дафф
33
Иглс
2
Александер
4
Корк
15
Эллиотт
26
Флетчер
10
Патерсон
26
Менса
35
Фердинанд
35
Фердинанд
26
Менса
7
Мейлер
7
Зенден
7
Зенден
7
Мейлер
10
Бент
25
Мварувари
25
Мварувари
10
Бент
10
Патерсон
30
Томпсон
30
Томпсон
10
Патерсон
4
Корк
17
Блэйк
17
Блэйк
4
Корк
Остались в запасе
Сандерленд
Бернли
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Режи Ле Бри
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Сандерленд - Бернли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
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