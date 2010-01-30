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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 30 января 2010
Бернли
30.01.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Челси
50'
С. Флетчер
27'
Н. Анелька
83'
Д. Терри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Челси
ГОЛ! 1:2!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Малуда
Замена
Деку
️️️️
Э. Коул
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Коул
Замена
С. Томпсон
️️️️
Р. Блэйк
Замена
М. Патерсон
️️️️
К. МакДональд
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Желтая карточка
А. Бикей
Замена
Д. Эдгар
️️️️
К. Кальвенес
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
(К)
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
29
Кевин МакДональд
ЦП
3
Андре Бикей
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
АП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
12
Джо Коул
АП
13
Флоран Малуда
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
0
Деку
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-4-1-1
1
Йенсен
3
Кальвенес
28
Корт
5
Карлайл
4
Мирс
17
Блэйк
29
МакДональд
3
Бикей
33
Иглс
15
Эллиотт
26
Флетчер
4-4-1-1
1
Чех
33
Алекс
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
13
Малуда
8
Лэмпард
13
Баллак
18
Жирков
12
Коул
39
Анелька
17
Блэйк
30
Томпсон
30
Томпсон
17
Блэйк
3
Кальвенес
34
Эдгар
34
Эдгар
3
Кальвенес
29
МакДональд
10
Патерсон
10
Патерсон
29
МакДональд
3
Коул
0
Деку
0
Деку
3
Коул
12
Коул
15
Старридж
15
Старридж
12
Коул
Остались в запасе
Бернли
Челси
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бернли - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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