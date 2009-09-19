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Болтон - Сток Сити
Болтон - Сток Сити: обзор матча 19 сентября 2009
Болтон
19.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
89'
М. Тэйлор (П)
53'
Д. Китсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Сток Сити
Замена
Д. Битти
️️️️
Р. Фуллер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тэйлор
Замена
Д. Пью
️️️️
Д. Китсон
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 0:1!
Д. Китсон
Желтая карточка
Д. Самуэль
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Г. Стейнссон
Замена
И. Класнич
️️️️
Ф. Муамба
Желтая карточка
К. Дэйвис
Желтая карточка
Р. Фуллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
3-2-4-1
22
Яскилайнен
39
Найт
18
Риккеттс
24
Кэхилл
2
Самуэль
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Муамба
21
Коэн
0
МакКэнн
24
Дэйвис
4-4-2
29
Соренсен
25
Файе
6
Хут
17
Шоукросс
4
Коллинс
5
Делап
4
Уайтхэд
12
Уилэн
26
Этерингтон
18
Китсон
19
Фуллер
31
Стейнссон
16
Гарднер
16
Гарднер
31
Стейнссон
21
Муамба
39
Класнич
39
Класнич
21
Муамба
18
Китсон
3
Пью
3
Пью
18
Китсон
26
Этерингтон
11
Лоуренс
11
Лоуренс
26
Этерингтон
19
Фуллер
44
Битти
44
Битти
19
Фуллер
Остались в запасе
Болтон
Сток Сити
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Болтон - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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