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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Портсмут
Бернли - Портсмут: обзор матча 27 февраля 2010
Бернли
27.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Портсмут
31'
М. Патерсон
25'
Ф. Пикьонн
76'
Х. Йебда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Портсмут
Вторая желтая
Р. Роша
Замена
П. Буба Диоп
️️️️
Д. Вебер
Замена
М. Браун
️️️️
Д. О'Хара
Желтая карточка
Р. Роша
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
С. Томпсон
️️️️
Р. Блэйк
Желтая карточка
К. Карлайл
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Йебда
Замена
Д. Корк
️️️️
А. Бикей
Замена
К. Иглс
️️️️
У. Эллиотт
Пенальти не реализован!
Д. О'Хара
Замена
Д. Утака
️️️️
К. Овусу-Абейе
ГОЛ! 1:1!
М. Патерсон
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пикьонн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
29
Кевин МакДональд
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
7
Джон Утака
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
0
Аруна Диндан
ЦФ
3-2-3-2
1
Йенсен
5
Карлайл
13
Фокс
3
Бикей
28
Корт
4
Мирс
17
Блэйк
15
Эллиотт
29
МакДональд
26
Флетчер
10
Патерсон
3-2-2-1-2
1
Джеймс
6
Хрейдарссон
36
Уилсон
3
Роша
16
Финнан
39
Бельхадж
8
Йебда
23
О'Хара
0
Овусу-Абейе
19
Вебер
10
Пикьонн
17
Блэйк
30
Томпсон
30
Томпсон
17
Блэйк
3
Бикей
4
Корк
4
Корк
3
Бикей
15
Эллиотт
33
Иглс
33
Иглс
15
Эллиотт
23
О'Хара
17
Браун
17
Браун
23
О'Хара
19
Вебер
16
Диоп
16
Диоп
19
Вебер
0
Овусу-Абейе
7
Утака
7
Утака
0
Овусу-Абейе
Остались в запасе
Бернли
Портсмут
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
Главный тренер
Оуэн Койл
12
Джейми Эшдаун
ВР
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Бернли - Портсмут
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Тюрф Мур
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