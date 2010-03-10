Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Сток Сити
Бернли - Сток Сити: обзор матча 10 марта 2010
Бернли
10.03.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
52'
Д. Наджент
23'
Т. Шанли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Сток Сити
Желтая карточка
К. МакДональд
Замена
Л. Мулт
️️️️
Т. Шанли
Замена
С. Джордан
️️️️
Д. Фокс
Замена
У. Эллиотт
️️️️
С. Томпсон
Замена
Д. Китсон
️️️️
М. Сидибе
Замена
Д. Пью
️️️️
Л. Лоуренс
ГОЛ! 1:1!
Д. Наджент
Желтая карточка
К. Карлайл
Замена
К. МакДональд
️️️️
Д. Корк
ГОЛ! 0:1!
Т. Шанли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
29
Кевин МакДональд
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
4-3-3
1
Йенсен
28
Корт
4
Мирс
13
Фокс
5
Карлайл
4
Корк
2
Александер
33
Иглс
10
Патерсон
35
Наджент
30
Томпсон
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
25
Файе
6
Хут
4
Коллинс
5
Делап
11
Лоуренс
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
9
Шанли
11
Сидибе
13
Фокс
25
Джордан
25
Джордан
13
Фокс
4
Корк
29
МакДональд
29
МакДональд
4
Корк
30
Томпсон
15
Эллиотт
15
Эллиотт
30
Томпсон
11
Лоуренс
3
Пью
3
Пью
11
Лоуренс
11
Сидибе
18
Китсон
18
Китсон
11
Сидибе
9
Шанли
9
Мулт
9
Мулт
9
Шанли
Остались в запасе
Бернли
Сток Сити
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Фабио Челестини
31
Асмир Бегович
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Бернли - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Сток Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+