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Сток Сити - Вулверхэмптон
Сток Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 31 октября 2009
Сток Сити
31.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
17'
Д. Элокоби (АГ)
44'
М. Этерингтон
46'
Д. Крэддок
64'
Д. Крэддок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вулверхэмптон
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
Р. Делап
Замена
Т. Шанли
️️️️
Р. Фуллер
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
К. Ивелумо
Замена
М. Сидибе
️️️️
Д. Битти
ГОЛ! 2:2!
Д. Крэддок
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Д. Элокоби
Замена
Н. Мильяш
️️️️
С. Кастильо
ГОЛ! 2:1!
Д. Крэддок
ГОЛ! 2:0!
М. Этерингтон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Элокоби
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
10
Крис Ивелумо
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
25
Файе
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
5
Делап
44
Битти
19
Фуллер
4-4-2
13
Хеннесси
23
Зубар
6
Берра
6
Крэддок
6
Элокоби
16
Эдвардс
20
Хенри
7
Кастильо
28
Кайтли
10
Ивелумо
9
Дойл
5
Делап
11
Лоуренс
11
Лоуренс
5
Делап
44
Битти
11
Сидибе
11
Сидибе
44
Битти
19
Фуллер
9
Шанли
9
Шанли
19
Фуллер
6
Элокоби
19
Стирмен
19
Стирмен
6
Элокоби
7
Кастильо
10
Мильяш
10
Мильяш
7
Кастильо
10
Ивелумо
9
Майерхофер
9
Майерхофер
10
Ивелумо
Остались в запасе
Сток Сити
Вулверхэмптон
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Маркус Ханеманн
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Сток Сити - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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