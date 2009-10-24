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Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 24 октября 2009
Тоттенхэм
24.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
87'
Г. Уилэн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
Замена
Д. Хиггинботэм
️️️️
Р. Фуллер
ГОЛ! 0:1!
Г. Уилэн
Пас отдал
Р. Фуллер
Желтая карточка
С. Диао
Желтая карточка
Г. Уилэн
Травма
А. Леннон
Замена
Д. Дженас
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Битти
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Р. Кин
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Р. Делап
Желтая карточка
Р. Фуллер
Замена
М. Доусон
️️️️
Д. Вудгейт
15'
Травма
Д. Вудгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
4
Дэнни Коллинс
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Сток Сити
3
Дэнни Пью
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Вудгейт
4
Бассонг
14
Чорлука
19
Кранчар
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
12
Леннон
15
Крауч
7
Кин
4-4-2
1
Симонсен
4
Коллинс
17
Шоукросс
25
Файе
28
Уилкинсон
5
Делап
15
Диао
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
19
Фуллер
44
Битти
39
Вудгейт
20
Доусон
20
Доусон
39
Вудгейт
23
Хаддлстоун
16
Дженас
16
Дженас
23
Хаддлстоун
7
Кин
10
Павлюченко
10
Павлюченко
7
Кин
19
Фуллер
3
Хиггинботэм
3
Хиггинботэм
19
Фуллер
5
Делап
12
Уилэн
12
Уилэн
5
Делап
44
Битти
9
Шанли
9
Шанли
44
Битти
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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