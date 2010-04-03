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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 03 апреля 2010
Бернли
03.04.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 6
Завершен
Манчестер Сити
71'
С. Флетчер
4'
Э. Адебайор
5'
К. Беллами
7'
К. Тевес
20'
П. Виейра
45'
Э. Адебайор
58'
В. Компани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Сити
Замена
️️️️
К. Тевес
Замена
М. Патерсон
️️️️
С. Флетчер
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Э. Адебайор
ГОЛ! 1:6!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Корк
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
М. Сильвинью
Травма
М. Сильвинью
ГОЛ! 0:6!
В. Компани
Пас отдал
А. Джонсон
Замена
Д. Корк
️️️️
К. МакДональд
Замена
У. Эллиотт
️️️️
Р. Блэйк
ГОЛ! 0:5!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Тевес
20'
ГОЛ! 0:4!
П. Виейра
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ! 0:3!
К. Тевес
ГОЛ! 0:2!
К. Беллами
Пас отдал
К. Тевес
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
А. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
33
Крис Иглс
ЛП
29
Кевин МакДональд
ЦП
2
Грэм Александер
(К)
ЦП
17
Робби Блэйк
АП
35
Дэвид Наджент
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Лоус
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
0
Патрик Виейра
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адам Джонсон
ЦП
39
Крейг Беллами
ЛФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Карлос Тевес
РФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Манчестер Сити
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-4-1-1
1
Йенсен
13
Фокс
28
Корт
4
Дафф
4
Мирс
33
Иглс
29
МакДональд
2
Александер
35
Наджент
17
Блэйк
26
Флетчер
4-1-2-3
24
Гивен
5
Онуоха
2
Туре
4
Компани
0
Сильвинью
0
Виейра
18
Бэрри
11
Джонсон
32
Тевес
25
Адебайор
39
Беллами
29
МакДональд
4
Корк
4
Корк
29
МакДональд
17
Блэйк
15
Эллиотт
15
Эллиотт
17
Блэйк
26
Флетчер
10
Патерсон
10
Патерсон
26
Флетчер
0
Сильвинью
34
Де Йонг
34
Де Йонг
0
Сильвинью
25
Адебайор
24
Санта Крус
24
Санта Крус
25
Адебайор
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
31
Ники Уивер
ВР
30
Стивен Томпсон
ЦФ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Лоус
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
30
Стивен Томпсон
ЦФ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
Остались в запасе
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Брайан Лоус
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:25 (прямая)
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