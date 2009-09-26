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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 сентября 2009
Сток Сити
26.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
61'
Д. Бербатов
76'
Д. О'Ши
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Пью
️️️️
Л. Лоуренс
Замена
М. Оуэн
️️️️
У. Руни
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 0:2!
Д. О'Ши
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
Д. Пью
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
Д. Битти
️️️️
Д. Китсон
ГОЛ! 0:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
Желтая карточка
Р. Хут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Дэнни Коллинс
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
5
Рори Делап
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ПП
26
Мэттью Этерингтон
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
15
Неманья Видич
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
6
Хут
25
Файе
17
Шоукросс
4
Коллинс
11
Лоуренс
5
Делап
12
Уилэн
4
Уайтхэд
18
Китсон
26
Этерингтон
4-3-1-2
12
Фостер
16
О'Ши
5
Фердинанд
27
Эвра
15
Видич
25
Валенсия
24
Флетчер
22
Скоулз
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
4
Уайтхэд
3
Пью
3
Пью
4
Уайтхэд
18
Китсон
44
Битти
44
Битти
18
Китсон
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
22
Скоулз
16
Кэррик
16
Кэррик
22
Скоулз
32
Руни
10
Оуэн
10
Оуэн
32
Руни
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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