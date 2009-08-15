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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Бернли
Сток Сити - Бернли: обзор матча 15 августа 2009
Сток Сити
15.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
19'
Р. Шоукросс
33'
С. Джордан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бернли
Замена
Р. Крессуэлл
️️️️
Р. Фуллер
Замена
С. Томпсон
️️️️
Г. Александер
Замена
Г. Уилэн
️️️️
М. Этерингтон
Замена
️️️️
М. Патерсон
Замена
Д. Китсон
️️️️
Д. Битти
Желтая карточка
С. Джордан
Желтая карточка
А. Файе
Желтая карточка
Г. Александер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Джордан
ГОЛ! 1:0!
Р. Шоукросс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
25
Файе
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
11
Лоуренс
4
Уайтхэд
5
Делап
44
Битти
19
Фуллер
4-3-2
1
Йенсен
3
Кальвенес
4
Мирс
5
Карлайл
25
Джордан
15
Эллиотт
26
Маккэн
2
Александер
10
Патерсон
26
Флетчер
26
Этерингтон
12
Уилэн
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Фуллер
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
19
Фуллер
44
Битти
18
Китсон
18
Китсон
44
Битти
2
Александер
30
Томпсон
30
Томпсон
2
Александер
33
Иглс
33
Иглс
Остались в запасе
Сток Сити
Бернли
2
Энди Гриффин
ЦЗ
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Диего Пенни
ВР
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
2
Энди Гриффин
ЦЗ
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Диего Пенни
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Сток Сити - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Британния Стэдиум
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