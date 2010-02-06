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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 06 февраля 2010
Бернли
06.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
14'
Д. Наджент
55'
Д. Фокс
81'
Илан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Хэм
Желтая карточка
С. Паркер
Замена
С. Томпсон
️️️️
Д. Наджент
Замена
Д. Эдгар
️️️️
Д. Фокс
ГОЛ! 2:1!
Илан
Замена
Илан
️️️️
М. Нобл
Замена
М. Патерсон
️️️️
Р. Блэйк
Желтая карточка
Д. Фокс
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Коллисон
ГОЛ! 2:0!
Д. Фокс
Желтая карточка
К. МакДональд
Замена
Х. Мидо
️️️️
Б. МакКарти
ГОЛ! 1:0!
Д. Наджент
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
29
Кевин МакДональд
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Лоус
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
15
Радослав Ковач
ЦП
25
Илан
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
3-2-3-2
1
Йенсен
13
Фокс
5
Карлайл
28
Корт
4
Мирс
3
Бикей
17
Блэйк
15
Эллиотт
29
МакДональд
26
Флетчер
35
Наджент
4-4-2
31
Грин
36
Фобер
5
Томкинс
23
Спектор
4
Апсон
10
Коллисон
8
Паркер
16
Нобл
85
Бехрами
0
МакКарти
24
Коул
35
Наджент
30
Томпсон
30
Томпсон
35
Наджент
13
Фокс
34
Эдгар
34
Эдгар
13
Фокс
17
Блэйк
10
Патерсон
10
Патерсон
17
Блэйк
10
Коллисон
19
Станислас
19
Станислас
10
Коллисон
16
Нобл
25
Илан
25
Илан
16
Нобл
0
МакКарти
0
Мидо
0
Мидо
0
МакКарти
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
Главный тренер
Брайан Лоус
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Брайан Лоус
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Тюрф Мур
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