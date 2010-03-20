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Уиган Атлетик - Бернли
Уиган Атлетик - Бернли: обзор матча 20 марта 2010
Уиган Атлетик
20.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
90'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Бернли
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
Желтая карточка
Т. Мирс
Замена
К. Иглс
️️️️
М. Патерсон
Желтая карточка
М. Дафф
Замена
В. Мозес
️️️️
Х. Томас
Замена
Р. Блэйк
️️️️
С. Флетчер
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
Д. Скотланд
️️️️
П. Шарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
3-2-3-2
43
Киркленд
5
Колдуэлл
20
Шарнер
3
Фигероа
19
Брамбл
25
Мелхиот
16
МакКарти
6
Томас
17
Диаме
9
Морено
23
Родальега
4-3-3
1
Йенсен
28
Корт
4
Дафф
4
Мирс
25
Джордан
15
Эллиотт
2
Александер
29
МакДональд
10
Патерсон
26
Флетчер
35
Наджент
6
Томас
11
Мозес
11
Мозес
6
Томас
20
Шарнер
9
Скотланд
9
Скотланд
20
Шарнер
26
Флетчер
17
Блэйк
17
Блэйк
26
Флетчер
10
Патерсон
33
Иглс
33
Иглс
10
Патерсон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Бернли
88
Владимир Стойкович
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
31
Ники Уивер
ВР
30
Стивен Томпсон
ЦФ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
30
Стивен Томпсон
ЦФ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Уиган Атлетик - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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