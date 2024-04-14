Alisson Santana - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Alisson Santana
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Alisson Santana
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|1' - 68'
|Витория
|4:2
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|18.06.2024
|46' - 90'
|Атлетико Минейро
|0:3
|Палмейрас
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|1' - 65'
|Брагантино
|1:2
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|02.06.2024
|1' - 75'
|Атлетико Минейро
|1:1
|Баия
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|29.05.2024
|1' - 90'
|Атлетико Минейро
|4:0
|Каракас
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|40'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|1' -68'
|Витория (Сальвадор)
|4:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|18.06.2024
|46' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|12.06.2024
|1' -65'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|02.06.2024
|1' -75'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Баия (Салвадор)
|04.05.2024
|84' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.04.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|21.04.2024
|77' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|18.04.2024
|80' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Крисиума (Крисиума)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)