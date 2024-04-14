Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»