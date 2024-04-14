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Атлетико Минейро
Крисиума
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
24 февраля, 10:02
1
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
24 февраля, 10:02
1
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Последние матчи
Все
Атлетико Минейро
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
24.04.2024
Пеньяроль
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде

Атлетико Минейро - Крисиума: обзор матча 18 апреля 2024

Атлетико Минейро
18.04.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Крисиума
40' Г. Скарпа
84' M.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атлетико Минейро - Крисиума
Матч завершен
84'
ГОЛ! 1:1
Matheusinho
Желтая карточка
Алан Франко
83'
82'
Желтая карточка
Higor Meritão
Замена
Alisson Santana ️️️️➡️️ Густаво Скарпа
80'
Замена
Эдуардо Варгас ️️️️➡️️ Халк
80'
Замена
Каду ️️️️➡️️ Паулиньо
79'
79'
Замена
Matheusinho ️️️️➡️️ Янник Боласи
Замена
Матиас Сарачо ️️️️➡️️ Игор Гомес
66'
65'
Замена
Arthur CaÃ­ke ️️️️➡️️ Marquinhos Gabriel
Желтая карточка
Гильерме Арана
56'
45' +8
Желтая карточка
Marcelo Hermes
ГОЛ! 1:0
Густаво Скарпа
40'
Замена
Гильерме Арана ️️️️➡️️ Рубенс
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Игор Рабельо
ЦЗ
26
Ренцо Саравия
ПЗ
44
Рубенс
ЛП
5
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
23
Алан Франко
ЦП
6
Густаво Скарпа
АП
10
Паулиньо
ЛВ
7
Халк
(К) ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Крисиума
14
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Higor Meritão
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Marcelo Hermes
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
47
Rômulo
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
38
Педриньо
ЦП
15
Матиас Сарачо
АП
41
Isaac
ЦФ
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
45
Alisson Santana
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Крисиума
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
17
Matheusinho
ЦП
19
Йерсон Кандело
ПВ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
35
Arthur CaÃ­ke
ЦФ
3-1-3-3
22
Эверсон
4
Лемос
16
Рабельо
26
Саравия
5
Отавио
44
Рубенс
23
Франко
17
Гомес
10
Паулиньо
6
Скарпа
7
Халк
1-3-2
14
Трауко
5
11
Боласи
10
88
22
44
Рубенс
13
Арана
13
Арана
44
Рубенс
17
Гомес
15
Сарачо
15
Сарачо
17
Гомес
10
Паулиньо
42
Каду
42
Каду
10
Паулиньо
7
Халк
11
Варгас
11
Варгас
7
Халк
6
Скарпа
45
45
6
Скарпа
11
Боласи
17
17
11
Боласи
10
35
35
10
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Крисиума
31
Матеус Мендес
ВР
47
Rômulo
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
38
Педриньо
ЦП
41
Isaac
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Йерсон Кандело
ПВ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
47
Rômulo
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
38
Педриньо
ЦП
41
Isaac
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Йерсон Кандело
ПВ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Атлетико Минейро - Крисиума
2
2
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Количество передач
712
330
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
14
2
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.25
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho, Brazil
Стадион:
Arena MRV, Belo Horizonte
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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