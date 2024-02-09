«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»