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Флуминенсе
Атлетико Минейро
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
9 февраля, 13:36
24
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
28 января, 18:01
1
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
11 января, 08:35
3
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
24 февраля, 10:02
1
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Последние матчи
Все
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 3 тур
Серро Портеньо
0 : 0
26.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
24.04.2024
Пеньяроль
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро

Флуминенсе - Атлетико Минейро: онлайн-трансляция 04 мая 2024

Флуминенсе
04.05.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
2.8
Х
3.2
П2
2.6
Реклама, 18+
Атлетико Минейро
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Минейро
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
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Нарушения
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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