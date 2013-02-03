Коринтианс

«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»

Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата

Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»

75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года