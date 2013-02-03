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Коринтианс
Атлетико Минейро
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
7 февраля, 12:45
7
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
3 февраля, 11:57
13
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
24 февраля, 10:02
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Коринтианс
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
24.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
24.04.2024
Пеньяроль
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро

Коринтианс - Атлетико Минейро: обзор матча 14 апреля 2024

Коринтианс
14.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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Атлетико Минейро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коринтианс - Атлетико Минейро
Матч завершен
Желтая карточка
Майкон
90' +9
Желтая карточка
Карлос Мигел
90' +5
Желтая карточка
Hugo
90' +1
90'
Замена
Эдуардо Варгас ️️️️➡️️ Халк
Желтая карточка
Матеузиньо
82'
82'
Замена
Густаво Скарпа ️️️️➡️️ Паулиньо
Замена
Педро Рауль ️️️️➡️️ Анхел Ромеро
80'
Замена
Паулиньо ️️️️➡️️ Густаво Энрике
72'
Замена
Майкон ️️️️➡️️ Фаусто Вера
72'
69'
Замена
Алан Франко ️️️️➡️️ Матиас Сарачо
68'
Желтая карточка
Ренцо Саравия
64'
Желтая карточка
Эверсон
51'
Желтая карточка
Халк
Замена
Матеузиньо ️️️️➡️️ Фагнер
46'
46'
Замена
Игор Рабельо ️️️️➡️️ Игор Гомес
Желтая карточка
Юри Алберто
45' +6
45' +4
Вторая желтая
Родриго Батталья
Желтая карточка
Раниэле
34'
Желтая карточка
Фагнер
33'
Желтая карточка
Анхел Ромеро
29'
22'
Желтая карточка
Жемерсон
1'
Желтая карточка
Родриго Батталья
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
12
Кассио
(К) ВР
3
Феликс Торрес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
46
Hugo
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
5
Фаусто Вера
ОП
14
Раниэле
ОП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
9
Юри Алберто
ЦФ
36
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
34
Жемерсон
ЦЗ
4
Маурисио Лемос
ЦЗ
26
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
21
Родриго Батталья
ЦП
15
Матиас Сарачо
АП
10
Паулиньо
ЛВ
7
Халк
(К) ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Коринтианс
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Майкон
ЦП
8
Паулиньо
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
19
Густаво Москито
ПВ
20
Педро Рауль
ЦФ
16
Педро Энрике
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
47
Rômulo
ЦЗ
16
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
44
Рубенс
ЛП
38
Педриньо
ЦП
23
Алан Франко
ЦП
6
Густаво Скарпа
АП
42
Каду
ЦФ
45
Alisson Santana
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-2-1-2
12
Кассио
3
Торрес
46
13
Энрике
23
Фагнер
5
Вера
14
Раниэле
11
Ромеро
36
Уэсли
9
Алберто
4-1-2-3
22
Эверсон
26
Саравия
34
Жемерсон
4
Лемос
13
Арана
5
Отавио
17
Гомес
21
Батталья
7
Халк
15
Сарачо
10
Паулиньо
23
Фагнер
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
23
Фагнер
5
Вера
7
Майкон
7
Майкон
5
Вера
13
Энрике
8
Паулиньо
8
Паулиньо
13
Энрике
11
Ромеро
20
Рауль
20
Рауль
11
Ромеро
17
Гомес
16
Рабельо
16
Рабельо
17
Гомес
15
Сарачо
23
Франко
23
Франко
15
Сарачо
10
Паулиньо
6
Скарпа
6
Скарпа
10
Паулиньо
7
Халк
11
Варгас
11
Варгас
7
Халк
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Минейро
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
77
Игор Коронадо
АП
19
Густаво Москито
ПВ
16
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
31
Матеус Мендес
ВР
47
Rômulo
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
44
Рубенс
ЛП
38
Педриньо
ЦП
42
Каду
ЦФ
45
Alisson Santana
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
77
Игор Коронадо
АП
19
Густаво Москито
ПВ
16
Педро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
47
Rômulo
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
44
Рубенс
ЛП
38
Педриньо
ЦП
42
Каду
ЦФ
45
Alisson Santana
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Минейро
8
1
5
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
8
5
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
13
Офсайды
0
2
Количество передач
322
351
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Yuri Elino Ferreira Da Cruz, Brazil
Стадион:
Neo Química Arena, Sao Paulo
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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