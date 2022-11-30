Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»