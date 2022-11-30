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Куяба
Атлетико Минейро
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
24 февраля, 10:02
1
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
30 ноября 2022, 14:45
1
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
30 ноября 2022, 12:13
2
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
23 ноября 2022, 14:32
1
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»
23 ноября 2022, 09:34
11
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
31 марта, 12:55
0
Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»
30 марта, 18:44
3
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
25 марта, 14:14
0
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
20 марта, 20:07
3
37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
24 февраля, 10:02
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Куяба
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 3 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 1
24.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
24.04.2024
Пеньяроль
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро

Куяба - Атлетико Минейро: обзор матча 28 апреля 2024

Куяба
28.04.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 3
Матч завершен
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Атлетико Минейро
28' Э. Варгас
61' Г. Скарпа
78' Паулиньо (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Куяба - Атлетико Минейро
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Игор Гомес
86'
Вторая желтая
Бруно Фукс
81'
Желтая карточка
Бруно Фукс
Замена
AndrÃ© LuÃ­s ️️️️➡️️ Derik Lacerda
79'
79'
Замена
Алан Кардек ️️️️➡️️ Паулиньо
78'
ГОЛ с пенальти! 0:3
Паулиньо
Желтая карточка
Марллон
77'
70'
Замена
Гильерме Арана ️️️️➡️️ Густаво Скарпа
66'
Замена
Игор Гомес ️️️️➡️️ Матиас Сарачо
66'
Замена
Педриньо ️️️️➡️️ Алан Франко
Желтая карточка
Алан Эмпереур
64'
61'
ГОЛ! 0:2
Густаво Скарпа
Желтая карточка
Matheus Alexandre
59'
Замена
Лукас Фернандес ️️️️➡️️ Фернандо Собрал
56'
46'
Замена
Игор Рабельо ️️️️➡️️ Маурисио Лемос
Желтая карточка
Денилсон
45' +8
37'
Желтая карточка
Алан Франко
28'
ГОЛ! 0:1
Эдуардо Варгас
3'
Желтая карточка
Маурисио Лемос
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
1
Вальтер
(К) ВР
20
Рикельме
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
4
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
25
Клайсон
ЛВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
22
Derik Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Маурисио Лемос
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
26
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Отавио
(К) ОП
23
Алан Франко
ЦП
6
Густаво Скарпа
АП
15
Матиас Сарачо
АП
10
Паулиньо
ЛВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
45
Alisson Santana
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
23
Рамон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
18
Лукас Фернандес
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃ­s
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
34
Жемерсон
ЦЗ
16
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
38
Педриньо
ЦП
21
Родриго Батталья
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
41
Isaac
ЦФ
4-1-2-3
1
Вальтер
20
Рикельме
4
Марллон
33
Эмпереур
34
Алвес
88
Собрал
25
Клайсон
27
Денилсон
22
9
Питта
2
3-1-1-3-2
22
Эверсон
26
Саравия
3
Фукс
4
Лемос
5
Отавио
23
Франко
6
Скарпа
15
Сарачо
10
Паулиньо
45
11
Варгас
88
Собрал
18
Фернандес
18
Фернандес
88
Собрал
22
97
97
22
4
Лемос
16
Рабельо
16
Рабельо
4
Лемос
6
Скарпа
13
Арана
13
Арана
6
Скарпа
15
Сарачо
17
Гомес
17
Гомес
15
Сарачо
23
Франко
38
Педриньо
38
Педриньо
23
Франко
10
Паулиньо
14
Кардек
14
Кардек
10
Паулиньо
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
23
Рамон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
31
Матеус Мендес
ВР
34
Жемерсон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Родриго Батталья
ЦП
42
Каду
ЦФ
41
Isaac
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
23
Рамон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
34
Жемерсон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Родриго Батталья
ЦП
42
Каду
ЦФ
41
Isaac
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Куяба - Атлетико Минейро
4
1
4
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
10
Нарушения
11
17
Офсайды
2
1
Количество передач
284
586
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
92
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.25
1.86
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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