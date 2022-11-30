75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года

Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»

Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»

Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем