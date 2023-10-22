Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Сидимар - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Сидимар
    Фамилия Чиголини
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 1992 (31 год)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:0 Гойас (Гояния)
    01.12.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Гойас (Гояния)
    28.11.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    13.11.2023 1' -64' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Гойас (Гояния)
    10.11.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.11.2023 89' -90' Коритиба (Коритиба) 0:1 Гойас (Гояния)
    03.11.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    29.10.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    26.10.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Гойас (Гояния)
    22.10.2023 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Гойас (Гояния)
    19.10.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 2:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    74'
    07.10.2023 68' -90' Гойас (Гояния) 4:6 Баия (Салвадор)
    03.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Гойас (Гояния)
    21.09.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.09.2023 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    02.09.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    06.08.2023 1' -34' Гойас (Гояния) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    31.07.2023 1' -20' Гойас (Гояния) 1:1 Гремио (Порту-Алегри)
    23.07.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    18.07.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    09.07.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:3 Гойас (Гояния)
    04.07.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:2 Коритиба (Коритиба)
    26.06.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Гойас (Гояния)
    23.06.2023 89' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Гойас (Гояния)
    12.06.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    05.06.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Куяба (Куяба)
    28.05.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Гойас (Гояния)
    20.05.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 1:1 Гойас (Гояния)
    15.05.2023 88' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.05.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Гойас (Гояния)
    08.05.2023 43' -90' Гойас (Гояния) 0:5 Палмейрас (Сан-Паулу)
    48'
    01.05.2023 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Гойас (Гояния)
    24.04.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    16.04.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Гойас (Гояния)
    22'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+