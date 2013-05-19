Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Стефано Морроне
Статистика
Стефано Морроне - статистика
Завершил карьеру
26 октября 1978 (47)
#4 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1 : 3
19.05.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
0 : 2
12.05.2013
Болонья
83' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
08.05.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 0
05.05.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0 : 0
28.04.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1 : 0
21.04.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
0 : 3
14.04.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0 : 0
07.04.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3 : 0
30.03.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2 : 0
17.03.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
4 : 1
10.03.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
1 : 0
03.03.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1 : 2
24.02.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
15.02.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 0
10.02.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 0
03.02.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1 : 2
27.01.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1 : 1
20.01.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 1
13.01.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 1
06.01.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 2
22.12.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
4 : 1
16.12.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
2 : 1
08.12.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
2 : 1
02.12.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 0
26.11.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2 : 2
18.11.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
11.11.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2 : 0
04.11.2012
Парма
1' - 60'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
3 : 2
31.10.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
28.10.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
2 : 1
21.10.2012
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2 : 0
07.10.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 1
29.09.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
26.09.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 1
22.09.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3 : 1
16.09.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 0
02.09.2012
Кьево
71' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 0
25.08.2012
Парма
Был в запасе
Главные новости
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
2
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+