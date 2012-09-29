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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 29 сентября 2012
Парма
29.09.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Милан
66'
Д. Галлоппа
50'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
Желтая карточка
Д. Биабиани
88'
82'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Б. Кркич
Замена
М. Пароло
️️️️
Д. Мусаччи
74'
70'
Замена
Робиньо
️️️️
К. Боатенг
ГОЛ! 1:1!
Д. Галлоппа
Пас отдал
Д. Мусаччи
66'
64'
Желтая карточка
К. Аббьяти
64'
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
М. Амброзини
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Рози
63'
59'
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Пабон
52'
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Б. Кркич
20'
Желтая карточка
М. Амброзини
Желтая карточка
А. Рози
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Массимо Гобби
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
20
Алеандро Рози
ПП
11
Амаури
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
90
Массимо Амброзини
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
3-5-2
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
18
Гобби
14
Галлоппа
11
Нинис
22
Мусаччи
20
Рози
11
Пабон
11
Амаури
4-3-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
22
Де Шильо
33
Йепес
25
Сапата
90
Амброзини
34
Де Йонг
23
Ночерино
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
9
Кркич
22
Мусаччи
16
Пароло
16
Пароло
22
Мусаччи
20
Рози
14
Биабиани
14
Биабиани
20
Рози
11
Пабон
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Пабон
90
Амброзини
18
Монтоливо
18
Монтоливо
90
Амброзини
9
Кркич
11
Паццини
11
Паццини
9
Кркич
27
Боатенг
70
Робиньо
70
Робиньо
27
Боатенг
Остались в запасе
Парма
Милан
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Роберто Донадони
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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