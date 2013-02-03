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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 03 февраля 2013
Фиорентина
03.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Парма
27'
Л. Тони
50'
С. Йоветич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
90'
Желтая карточка
М. Маркьонни
Замена
К. Льяма
️️️️
Б. Валеро
87'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Л. Тони
79'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
С. Йоветич
71'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
69'
67'
Замена
М. Марига
️️️️
Х. Вальдес
58'
Замена
Амаури
️️️️
И. Бельфодиль
57'
Замена
А. Кода
️️️️
А. Рози
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Мильяччо
50'
49'
Желтая карточка
Н. Сансоне
45'
Желтая карточка
А. Рози
ГОЛ! 1:0!
Л. Тони
Пас отдал
Х. Куадрадо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Гонсало
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Давид Писарро
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
16
Марко Пароло
ЛП
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Марко Маркьонни
ЦП
6
Алессандро Лукарелли
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЛФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-4-3
2
Вивиано
15
Савич
21
Паскуаль
14
Ронкалья
7
Куадрадо
8
Мильяччо
6
Валеро
2
Гонсало
9
Йоветич
7
Писарро
18
Тони
4-3-1-2
83
Миранте
20
Рози
10
Вальдес
18
Гобби
29
Палетта
6
Лукарелли
32
Маркьонни
16
Пароло
11
Сансоне
19
Бельфодиль
14
Биабиани
6
Валеро
19
Льяма
19
Льяма
6
Валеро
18
Тони
9
Ларрондо
9
Ларрондо
18
Тони
9
Йоветич
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
9
Йоветич
20
Рози
35
Кода
35
Кода
20
Рози
10
Вальдес
31
Марига
31
Марига
10
Вальдес
19
Бельфодиль
11
Амаури
11
Амаури
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Фиорентина - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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