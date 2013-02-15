Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 15 февраля 2013
Милан
15.02.2013, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Парма
39'
Г. Палетта (АГ)
77'
М. Балотелли
90+3'
Н. Сансоне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Д. Биабиани
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Ньянг
87'
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
77'
Желтая карточка
К. Сапата
73'
72'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Амаури
66'
Желтая карточка
М. Маркьонни
66'
Замена
Й. Беналуан
️️️️
А. Кода
Замена
Б. Кркич
️️️️
К. Боатенг
65'
56'
Замена
С. Нинис
️️️️
М. Пароло
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Палетта
Пас отдал
К. Боатенг
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
М'Байе Ньянг
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
32
Марко Маркьонни
(К)
ЛП
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
14
Джонатан Биабиани
ПВ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
95
Лазар Петкович
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Парма
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
91
Павол Байза
ВР
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Констан
33
Йепес
25
Сапата
22
Де Шильо
18
Монтоливо
4
Мунтари
23
Ночерино
27
Боатенг
99
Ньянг
45
Балотелли
4-3-2-1
1
Паварини
20
Рози
35
Кода
29
Палетта
15
Месба
16
Пароло
10
Вальдес
32
Маркьонни
14
Биабиани
11
Сансоне
11
Амаури
99
Ньянг
8
Траоре
8
Траоре
99
Ньянг
27
Боатенг
9
Кркич
9
Кркич
27
Боатенг
35
Кода
29
Беналуан
29
Беналуан
35
Кода
16
Пароло
11
Нинис
11
Нинис
16
Пароло
11
Амаури
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Амаури
Остались в запасе
Милан
Парма
95
Лазар Петкович
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
91
Павол Байза
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
95
Лазар Петкович
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
91
Павол Байза
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Милан - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Милан
Парма
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+