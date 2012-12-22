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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Парма
Болонья - Парма: обзор матча 22 декабря 2012
Болонья
22.12.2012, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Парма
54'
Ф. Соренсен
56'
Х. Вальдес
66'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Парма
89'
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
80'
Замена
Амаури
️️️️
Д. Биабиани
Замена
К. Паскуато
️️️️
Н. Черубин
78'
69'
Замена
А. Аква
️️️️
Н. Сансоне
67'
Желтая карточка
Н. Сансоне
66'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сансоне
Пас отдал
М. Гобби
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Вальдес
Пас отдал
Д. Биабиани
ГОЛ! 1:0!
Ф. Соренсен
54'
53'
Желтая карточка
Х. Вальдес
Замена
П. Коне
️️️️
М. Габбиадини
51'
Замена
А. Морлео
️️️️
Д. Перес
50'
Желтая карточка
Н. Черубин
43'
13'
Желтая карточка
Д. Биабиани
Желтая карточка
Д. Перес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Парма
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-3-1-2
30
Альярди
3
Черубин
4
Соренсен
90
Портанова
16
Мотта
15
Перес
21
Крхин
8
Таидер
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
4-3-1-2
1
Паварини
27
Сантакроче
18
Гобби
6
Лукарелли
29
Беналуан
32
Маркьонни
10
Вальдес
16
Пароло
11
Сансоне
14
Биабиани
19
Бельфодиль
15
Перес
3
Морлео
3
Морлео
15
Перес
11
Габбиадини
33
Коне
33
Коне
11
Габбиадини
3
Черубин
8
Паскуато
8
Паскуато
3
Черубин
11
Сансоне
18
Аква
18
Аква
11
Сансоне
14
Биабиани
11
Амаури
11
Амаури
14
Биабиани
Остались в запасе
Болонья
Парма
1
Деян Стоянович
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
91
Павол Байза
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
91
Павол Байза
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Болонья - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Ренато ДальАра
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