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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Парма
Сампдория - Парма: обзор матча 03 марта 2013
Сампдория
03.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Парма
58'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Парма
81'
Желтая карточка
Р. Страссер
79'
Замена
Р. Страссер
️️️️
М. Пароло
75'
Желтая карточка
М. Пароло
74'
Желтая карточка
Х. Вальдес
70'
Желтая карточка
А. Рози
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Эдер
70'
65'
Замена
Амаури
️️️️
М. Гобби
Желтая карточка
Н. Крстичич
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
М. Эстигаррибия
58'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
52'
46'
Замена
Д. Месба
️️️️
А. Кода
45'
Желтая карточка
М. Гобби
Желтая карточка
А. Паломбо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-5-2
44
Ромеро
5
Гастальделло
21
Коста
29
Де Сильвестри
18
Эстигаррибия
17
Паломбо
15
Поли
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
9
Икарди
23
Эдер
3-2-3-1-1
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Беналуан
20
Рози
18
Гобби
35
Кода
32
Маркьонни
16
Пароло
10
Вальдес
11
Сансоне
14
Биабиани
23
Эдер
18
Сансоне
18
Сансоне
23
Эдер
35
Кода
15
Месба
15
Месба
35
Кода
16
Пароло
3
Страссер
3
Страссер
16
Пароло
18
Гобби
11
Амаури
11
Амаури
18
Гобби
Остались в запасе
Сампдория
Парма
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
0
Филиппо Бониперти
ЦП
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сампдория - Парма
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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