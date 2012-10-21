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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сампдория
Парма - Сампдория: обзор матча 21 октября 2012
Парма
21.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
36'
Амаури (П)
53'
Амаури
82'
Эдер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сампдория
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Эдер
Желтая карточка
А. Миранте
81'
Замена
С. Нинис
️️️️
М. Маркьонни
79'
78'
Желтая карточка
Д. Мунари
Замена
Д. Пабон
️️️️
И. Бельфодиль
72'
70'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Г. Берарди
Желтая карточка
М. Маркьонни
62'
ГОЛ! 2:0!
Амаури
Пас отдал
И. Бельфодиль
53'
46'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Ренан
44'
Желтая карточка
Ж. Россини
Замена
М. Пароло
️️️️
Д. Галлоппа
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Амаури
36'
35'
Замена
Т. Берни
️️️️
М. Лопес
34'
Желтая карточка
А. Коста
34'
Красная карточка
С. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
20
Рози
29
Палетта
18
Гобби
5
Дзаккардо
10
Вальдес
14
Галлоппа
32
Маркьонни
19
Бельфодиль
11
Амаури
14
Биабиани
3-5-2
44
Ромеро
28
Берарди
21
Коста
35
Россини
5
Ренан
11
Мунари
16
Мареска
7
Крстичич
18
Эстигаррибия
23
Эдер
11
Лопес
32
Маркьонни
11
Нинис
11
Нинис
32
Маркьонни
14
Галлоппа
16
Пароло
16
Пароло
14
Галлоппа
19
Бельфодиль
11
Пабон
11
Пабон
19
Бельфодиль
11
Лопес
46
Берни
46
Берни
11
Лопес
28
Берарди
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
28
Берарди
5
Ренан
21
Сориано
21
Сориано
5
Ренан
Остались в запасе
Парма
Сампдория
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
93
Анделько Савич
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
93
Анделько Савич
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Парма - Сампдория
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Эннио Тардини
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