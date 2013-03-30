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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Пескара
Парма - Пескара: обзор матча 30 марта 2013
Парма
30.03.2013, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Пескара
18'
Й. Беналуан
52'
Г. Палетта
65'
Амаури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Пескара
86'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Д. Капрари
Замена
Ф. Бониперти
️️️️
Д. Биабиани
84'
79'
Желтая карточка
М. Челик
Замена
А. Черри
️️️️
Амаури
76'
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
Й. Беналуан
68'
ГОЛ! 3:0!
Амаури
Пас отдал
М. Маркьонни
65'
64'
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Э. Аббрускато
57'
Замена
М. Челик
️️️️
Б. Бьярнасон
ГОЛ! 2:0!
Г. Палетта
52'
Желтая карточка
С. Нинис
35'
ГОЛ! 1:0!
Й. Беналуан
Пас отдал
С. Нинис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
18
Гобби
29
Беналуан
6
Лукарелли
29
Палетта
16
Пароло
11
Нинис
32
Маркьонни
11
Сансоне
11
Амаури
14
Биабиани
4-3-3
22
Пелиццоли
6
Дзаури
2
Арсе
15
Боккетти
3
Кролдруп
34
Касчионе
8
Бьярнасон
10
Д'Агостино
9
Аббрускато
10
Капрари
10
Скулли
14
Биабиани
0
Бониперти
0
Бониперти
14
Биабиани
29
Беналуан
27
Сантакроче
27
Сантакроче
29
Беналуан
11
Амаури
9
Черри
9
Черри
11
Амаури
10
Капрари
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Капрари
8
Бьярнасон
90
Челик
90
Челик
8
Бьярнасон
9
Аббрускато
32
Сфорцини
32
Сфорцини
9
Аббрускато
Остались в запасе
Парма
Пескара
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
9
Милтон Каральо
ЦФ
41
Сальваторе Фальсо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Кристиан Букки
Остались в запасе
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
9
Милтон Каральо
ЦФ
41
Сальваторе Фальсо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Кристиан Букки
Статистика матча Парма - Пескара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Эннио Тардини
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