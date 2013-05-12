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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Болонья
Парма - Болонья: обзор матча 12 мая 2013
Парма
12.05.2013, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Болонья
6'
С. Таидер
7'
Д. Москарделли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Болонья
Желтая карточка
Д. Месба
90'
+3
86'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
А. Диаманти
Замена
С. Морроне
️️️️
М. Пароло
83'
74'
Замена
М. Аберо
️️️️
М. Габбиадини
62'
Желтая карточка
Налдо
60'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
К. Паскуато
47'
Желтая карточка
А. Морлео
Замена
Д. Месба
️️️️
Й. Беналуан
46'
Желтая карточка
М. Маркьонни
32'
8'
Желтая карточка
Г. Гарич
7'
ГОЛ! 0:2!
Д. Москарделли
Пас отдал
А. Диаманти
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
26
Лука Вератти
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
3-2-2-3
83
Миранте
6
Лукарелли
20
Рози
29
Палетта
29
Беналуан
0
Ампуэро
16
Пароло
32
Маркьонни
14
Биабиани
19
Бельфодиль
11
Амаури
4-3-1-2
1
Стоянович
13
Гарич
5
Налдо
4
Соренсен
3
Морлео
7
Христодулопулос
8
Таидер
21
Крхин
23
Диаманти
8
Паскуато
11
Габбиадини
29
Беналуан
15
Месба
15
Месба
29
Беналуан
16
Пароло
4
Морроне
4
Морроне
16
Пароло
11
Габбиадини
20
Аберо
20
Аберо
11
Габбиадини
23
Диаманти
17
Гуаренте
17
Гуаренте
23
Диаманти
8
Паскуато
9
Москарделли
9
Москарделли
8
Паскуато
Остались в запасе
Парма
Болонья
0
Филиппо Бониперти
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
26
Лука Вератти
ЦФ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
0
Филиппо Бониперти
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
26
Лука Вератти
ЦФ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Парма - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Алеандро Ди Паоло
(Авеццано)
Стадион:
Эннио Тардини
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