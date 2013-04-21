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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 21 апреля 2013
Интер
21.04.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Парма
82'
Т. Рокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Парма
86'
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
М. Маркьонни
Замена
К. Киву
️️️️
Т. Рокки
84'
ГОЛ! 1:0!
Т. Рокки
Пас отдал
Жонатан
82'
77'
Желтая карточка
Амаури
Замена
Л. Гарритано
️️️️
Э. Скелотто
77'
73'
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
А. Кода
50'
Желтая карточка
Х. Вальдес
Желтая карточка
А. Перейра
49'
46'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
И. Бельфодиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
62
Марко Феррара
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Николо Беллони
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-5-1-1
1
Ханданович
2
Перейра
13
Раноккия
15
Жуан
8
Ковачич
8
Кузманович
18
Скелотто
11
Альварес
2
Жонатан
4
Дзанетти
18
Рокки
4-3-1-2
83
Миранте
35
Кода
6
Лукарелли
18
Гобби
29
Беналуан
32
Маркьонни
10
Вальдес
16
Пароло
11
Сансоне
11
Амаури
19
Бельфодиль
18
Скелотто
7
Гарритано
7
Гарритано
18
Скелотто
18
Рокки
26
Киву
26
Киву
18
Рокки
35
Кода
27
Сантакроче
27
Сантакроче
35
Кода
32
Маркьонни
14
Галлоппа
14
Галлоппа
32
Маркьонни
19
Бельфодиль
14
Биабиани
14
Биабиани
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Интер
Парма
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
23
Николо Беллони
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
62
Марко Феррара
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
23
Николо Беллони
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
62
Марко Феррара
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Интер - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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