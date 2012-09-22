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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фиорентина
Парма - Фиорентина: обзор матча 22 сентября 2012
Парма
22.09.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
90+3'
Х. Вальдес (П)
20'
Ф. Ронкалья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фиорентина
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Вальдес
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Тони
88'
Пенальти не реализован!
С. Йоветич
Вторая желтая
А. Рози
87'
78'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Х. Куадрадо
77'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
А. Рози
73'
Замена
С. Нинис
️️️️
Р. Палладино
70'
69'
Замена
Л. Тони
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Р. Палладино
️️️️
И. Бельфодиль
65'
Замена
Амаури
️️️️
Д. Пабон
65'
61'
Замена
Ромуло
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
Д. Галлоппа
60'
Желтая карточка
Х. Вальдес
57'
Пенальти не реализован!
Х. Вальдес
56'
Желтая карточка
Й. Беналуан
46'
31'
Желтая карточка
Д. Писарро
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ронкалья
Пас отдал
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЛП
18
Массимо Гобби
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
29
Йоан Беналуан
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ПП
16
Марко Пароло
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
2-5-3
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
20
Рози
18
Гобби
10
Вальдес
29
Беналуан
14
Галлоппа
11
Пабон
19
Бельфодиль
16
Пароло
4-4-2
2
Вивиано
6
Кассани
2
Гонсало
4
Томович
14
Ронкалья
7
Куадрадо
6
Валеро
14
Фернандес
7
Писарро
9
Сеферович
9
Йоветич
Палладино
11
Нинис
11
Нинис
Палладино
11
Пабон
11
Амаури
11
Амаури
11
Пабон
19
Бельфодиль
17
Палладино
17
Палладино
19
Бельфодиль
14
Фернандес
49
Ромуло
49
Ромуло
14
Фернандес
7
Куадрадо
8
Мильяччо
8
Мильяччо
7
Куадрадо
9
Сеферович
18
Тони
18
Тони
9
Сеферович
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Роберто Донадони
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Парма - Фиорентина
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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