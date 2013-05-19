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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Парма
Палермо - Парма: обзор матча 19 мая 2013
Палермо
19.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 3
Завершен
Парма
76'
Ф. Микколи
38'
М. Гобби
41'
Х. Вальдес
45+1'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Парма
83'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Амаури
79'
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Желтая карточка
М. Донати
78'
76'
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
А. Ампуэро
ГОЛ! 1:3!
Ф. Микколи
76'
Замена
А. Мантовани
️️️️
Б. Николас Виола
64'
60'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Формика
55'
Замена
А. Форлин
️️️️
С. Ароника
53'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Амаури
42'
Замена
П. Байза
️️️️
А. Миранте
41'
ГОЛ! 0:2!
Х. Вальдес
Пас отдал
И. Бельфодиль
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Гобби
Пас отдал
Х. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
54
Давид Инчаусти Акин
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
87
Анселмо
ОП
19
Маурисио Спердути
ЦП
58
Давиде Петерманн
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-3-1-3
22
Бенусси
6
Ароника
6
Муньос
5
фон Берген
5
Донати
10
Виола
89
Морганелла
33
Формика
11
Эрнандес
10
Микколи
50
Сансеверино
3-2-2-2
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
35
Кода
18
Гобби
20
Рози
16
Пароло
10
Вальдес
11
Амаури
19
Бельфодиль
10
Виола
17
Мантовани
17
Мантовани
10
Виола
6
Ароника
18
Форлин
18
Форлин
6
Ароника
33
Формика
21
Дибала
21
Дибала
33
Формика
83
Миранте
91
Байза
91
Байза
83
Миранте
0
Ампуэро
14
Галлоппа
14
Галлоппа
0
Ампуэро
11
Амаури
11
Сансоне
11
Сансоне
11
Амаури
Остались в запасе
Палермо
Парма
87
Анселмо
ОП
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
54
Давид Инчаусти Акин
ЦЗ
19
Маурисио Спердути
ЦП
22
Джакомо Бричетто
ВР
58
Давиде Петерманн
ЦП
22
Андреа Фулиньяти
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
87
Анселмо
ОП
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
54
Давид Инчаусти Акин
ЦЗ
19
Маурисио Спердути
ЦП
22
Джакомо Бричетто
ВР
58
Давиде Петерманн
ЦП
22
Андреа Фулиньяти
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
Остались в запасе
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Палермо - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Диего Рока
(Фоджа)
Стадион:
Ренцо Барбера
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