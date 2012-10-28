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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Парма
Торино - Парма: обзор матча 28 октября 2012
Торино
28.10.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 3
Завершен
Парма
90+2'
М. Баша
72'
Н. Сансоне
73'
Амаури
88'
А. Рози
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Парма
ГОЛ! 1:3!
М. Баша
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Рози
80'
Замена
Д. Пабон
️️️️
Амаури
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Вивес
76'
73'
ГОЛ! 0:2!
Амаури
Пас отдал
М. Маркьонни
72'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
М. Пароло
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Стеванович
68'
63'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Лукарелли
Замена
М. Баша
️️️️
М. Бриги
63'
Вторая желтая
Д. Сансоне
54'
46'
Замена
М. Маркьонни
️️️️
С. Нинис
42'
Желтая карточка
Г. Палетта
Желтая карточка
Р. Меджиорини
41'
Желтая карточка
Д. Сансоне
31'
28'
Желтая карточка
Х. Вальдес
6'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
15
Глик
4
Родригес
36
Дармиан
5
Вивес
4
Бриги
14
Гацци
91
Стеванович
18
Сансоне
69
Меджиорини
4-4-2
1
Паварини
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
16
Пароло
10
Вальдес
18
Аква
11
Нинис
11
Амаури
14
Биабиани
4
Бриги
8
Баша
8
Баша
4
Бриги
5
Вивес
23
Бирса
23
Бирса
5
Вивес
91
Стеванович
7
Черчи
7
Черчи
91
Стеванович
11
Нинис
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Нинис
6
Лукарелли
11
Сансоне
11
Сансоне
6
Лукарелли
11
Амаури
11
Пабон
11
Пабон
11
Амаури
Остались в запасе
Торино
Парма
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Торино - Парма
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Стадио Олимпико
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