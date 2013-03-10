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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Торино
Парма - Торино: обзор матча 10 марта 2013
Парма
10.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
4 : 1
Завершен
Торино
77'
Амаури
80'
Н. Сансоне
84'
Амаури
90'
Амаури
56'
М. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Торино
ГОЛ! 4:1!
Амаури
Пас отдал
Н. Сансоне
90'
ГОЛ! 3:1!
Амаури
84'
81'
Замена
П. Баррето
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 2:1!
Н. Сансоне
80'
78'
Замена
Г. Родригес
️️️️
А. Огбонна
ГОЛ! 1:1!
Амаури
Пас отдал
Р. Палладино
77'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Рози
71'
69'
Замена
А. Стеванович
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
Й. Беналуан
64'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Биабиани
56'
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Сантана
Пас отдал
В. Бирса
Замена
Д. Месба
️️️️
Х. Вальдес
46'
Желтая карточка
Амаури
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
3
Родни Страссер
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
70
Долли Менга
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
29
Беналуан
6
Лукарелли
20
Рози
29
Палетта
18
Гобби
16
Пароло
10
Вальдес
32
Маркьонни
11
Амаури
14
Биабиани
4-5-1
1
Жилле
33
Д'Амброзио
21
Огбонна
15
Глик
32
Масиелло
4
Бриги
14
Гацци
5
Вивес
23
Бирса
11
Сантана
9
Бьянки
10
Вальдес
15
Месба
15
Месба
10
Вальдес
20
Рози
11
Сансоне
11
Сансоне
20
Рози
14
Биабиани
17
Палладино
17
Палладино
14
Биабиани
21
Огбонна
4
Родригес
4
Родригес
21
Огбонна
11
Сантана
91
Стеванович
91
Стеванович
11
Сантана
23
Бирса
10
Баррето
10
Баррето
23
Бирса
Остались в запасе
Парма
Торино
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Родни Страссер
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Родни Страссер
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Парма - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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