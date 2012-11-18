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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Парма
Удинезе - Парма: обзор матча 18 ноября 2012
Удинезе
18.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Парма
9'
А. Ди Натале
50'
Р. Перейра
46'
М. Маркьонни
89'
Р. Палладино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Парма
89'
ГОЛ! 2:2!
Р. Палладино
Пас отдал
М. Пароло
Желтая карточка
Д. Фараони
87'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Майкосуэл
85'
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
83'
80'
Замена
Д. Пабон
️️️️
И. Бельфодиль
Желтая карточка
М. Домицци
70'
70'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Н. Сансоне
67'
Желтая карточка
Г. Палетта
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. Паскуале
67'
65'
Замена
А. Аква
️️️️
Д. Мусаччи
62'
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 2:1!
Р. Перейра
50'
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Маркьонни
Пас отдал
Амаури
Желтая карточка
Д. Паскуале
37'
Желтая карточка
Аллан
34'
11'
Желтая карточка
М. Пароло
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
М. Домицци
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
14
Макс Райнталер
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
19
Мануэль Артеага
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Бркич
35
Кода
33
Анджелла
8
Баста
26
Паскуале
6
Домицци
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
4-3-1-2
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
20
Рози
29
Беналуан
32
Маркьонни
22
Мусаччи
16
Пароло
11
Сансоне
19
Бельфодиль
11
Амаури
70
Майкосуэл
19
Фараони
19
Фараони
70
Майкосуэл
26
Паскуале
7
Армеро
7
Армеро
26
Паскуале
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
22
Мусаччи
18
Аква
18
Аква
22
Мусаччи
11
Сансоне
17
Палладино
17
Палладино
11
Сансоне
19
Бельфодиль
11
Пабон
11
Пабон
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Удинезе
Парма
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Войцех Павловски
ВР
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
19
Мануэль Артеага
ЦФ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Войцех Павловски
ВР
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
19
Мануэль Артеага
ЦФ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Удинезе - Парма
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Удинезе Арена
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