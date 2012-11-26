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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Интер
Парма - Интер: обзор матча 26 ноября 2012
Парма
26.11.2012, понедельник, 23:59
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Интер
75'
Н. Сансоне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Интер
90'
+2
Желтая карточка
А. Дункан
90'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Э. Камбьяссо
Травма
А. Аква
90'
86'
Замена
А. Дункан
️️️️
Жуан
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Н. Сансоне
78'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
75'
Замена
Й. Беналуан
️️️️
А. Рози
74'
73'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Р. Альварес
Желтая карточка
Х. Вальдес
72'
66'
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
М. Гобби
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
(К)
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
18
Африйе Аква
ЛП
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ПВ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
19
Мануэль Артеага
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-3-2-1
83
Миранте
18
Гобби
5
Дзаккардо
29
Палетта
20
Рози
18
Аква
10
Вальдес
32
Маркьонни
11
Сансоне
14
Биабиани
11
Амаури
4-3-1-2
1
Ханданович
13
Раноккия
6
Самуэль
15
Жуан
5
Нагатомо
4
Дзанетти
13
Гуарин
91
Камбьяссо
11
Альварес
8
Паласио
22
Милито
20
Рози
29
Беналуан
29
Беналуан
20
Рози
11
Сансоне
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Сансоне
11
Альварес
11
Коутиньо
11
Коутиньо
11
Альварес
15
Жуан
32
Дункан
32
Дункан
15
Жуан
91
Камбьяссо
10
Ливайя
10
Ливайя
91
Камбьяссо
Остались в запасе
Парма
Интер
19
Мануэль Артеага
ЦФ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
19
Мануэль Артеага
ЦФ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Парма - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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