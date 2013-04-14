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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 14 апреля 2013
Парма
14.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 3
Завершен
Удинезе
12'
Л. Муриэль
43'
Л. Муриэль
62'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Удинезе
79'
Замена
М. Ранеги
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Х. Вальдес
76'
71'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
П. Зелински
Замена
С. Нинис
️️️️
Д. Биабиани
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
Р. Перейра
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Ф. Сантакроче
52'
43'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Баста
37'
Желтая карточка
Л. Муриэль
Желтая карточка
Г. Палетта
29'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
3-2-2-1-2
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
20
Рози
18
Гобби
27
Сантакроче
10
Вальдес
32
Маркьонни
11
Сансоне
14
Биабиани
11
Амаури
3-2-3-1-1
23
Бркич
5
Данило
28
Арто
6
Домицци
8
Баста
11
Силва
10
Лаццари
25
Аллан
10
Зелински
37
Перейра
10
Муриэль
14
Биабиани
11
Нинис
11
Нинис
14
Биабиани
10
Вальдес
14
Галлоппа
14
Галлоппа
10
Вальдес
27
Сантакроче
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
27
Сантакроче
10
Зелински
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
10
Зелински
10
Муриэль
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Муриэль
Остались в запасе
Парма
Удинезе
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
93
Войцех Павловски
ВР
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Парма - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Филиппо Меркьори
(Феррара)
Стадион:
Эннио Тардини
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