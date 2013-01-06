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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Палермо
Парма - Палермо: обзор матча 06 января 2013
Парма
06.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Палермо
62'
И. Бельфодиль
90+2'
Амаури
85'
И. Будан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Палермо
ГОЛ! 2:1!
Амаури
90'
+2
87'
Желтая карточка
С. Ароника
85'
Желтая карточка
И. Будан
85'
ГОЛ! 1:1!
И. Будан
Пас отдал
М. Морганелла
83'
Замена
И. Будан
️️️️
П. Дибала
80'
Замена
С. Малеле
️️️️
Я. Куртич
Замена
Амаури
️️️️
Н. Сансоне
77'
68'
Замена
Анселмо
️️️️
Д. Сансеверино
ГОЛ! 1:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Ф. Сантакроче
62'
61'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
А. Лукарелли
57'
Замена
А. Аква
️️️️
Й. Беналуан
56'
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
Д. Мусаччи
56'
Желтая карточка
М. Пароло
52'
Желтая карточка
Й. Беналуан
31'
23'
Желтая карточка
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
1
Никола Паварини
ВР
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
87
Анселмо
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
58
Мауро Боллино
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
18
Гобби
29
Беналуан
29
Палетта
6
Лукарелли
16
Пароло
22
Мусаччи
32
Маркьонни
11
Сансоне
14
Биабиани
19
Бельфодиль
2-4-4
22
Бенусси
6
Ароника
5
фон Берген
89
Морганелла
27
Куртич
8
Баррето
3
Гарсия
72
Иличич
20
Бриенца
21
Дибала
50
Сансеверино
22
Мусаччи
27
Сантакроче
27
Сантакроче
22
Мусаччи
29
Беналуан
18
Аква
18
Аква
29
Беналуан
11
Сансоне
11
Амаури
11
Амаури
11
Сансоне
27
Куртич
11
Малеле
11
Малеле
27
Куртич
50
Сансеверино
87
Анселмо
87
Анселмо
50
Сансеверино
21
Дибала
19
Будан
19
Будан
21
Дибала
Остались в запасе
Парма
Палермо
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Джакомо Бричетто
ВР
58
Мауро Боллино
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
58
Мауро Боллино
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Палермо
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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