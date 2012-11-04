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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Парма
Пескара - Парма: обзор матча 04 ноября 2012
Пескара
04.11.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Парма
49'
Э. Аббрускато
90+2'
В. Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Парма
ГОЛ! 2:0!
В. Вайсс
Пас отдал
Х. Кинтеро
90'
+2
82'
Замена
М. Маркьонни
️️️️
Й. Беналуан
81'
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
А. Бальзано
️️️️
Ф. Модесто
75'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Жонатас
67'
Желтая карточка
Жонатас
65'
60'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
С. Морроне
53'
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
Х. Вальдес
Желтая карточка
Э. Аббрускато
50'
ГОЛ! 1:0!
Э. Аббрускато
Пас отдал
Д. Занон
49'
43'
Желтая карточка
Й. Беналуан
Замена
М. Нильсен
️️️️
М. Блази
17'
11'
Желтая карточка
Х. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
14
Антонио Бальзано
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-4-2
1
Перин
15
Чосич
19
Капуано
15
Боккетти
2
Занон
32
Модесто
11
Кинтеро
26
Блази
34
Касчионе
9
Аббрускато
9
Жонатас
3-2-3-2
83
Миранте
6
Лукарелли
18
Гобби
20
Рози
29
Беналуан
29
Палетта
4
Морроне
10
Вальдес
16
Пароло
14
Биабиани
11
Пабон
32
Модесто
14
Бальзано
14
Бальзано
32
Модесто
9
Жонатас
7
Вайсс
7
Вайсс
9
Жонатас
26
Блази
5
Нильсен
5
Нильсен
26
Блази
10
Вальдес
22
Мусаччи
22
Мусаччи
10
Вальдес
29
Беналуан
32
Маркьонни
32
Маркьонни
29
Беналуан
4
Морроне
11
Сансоне
11
Сансоне
4
Морроне
Остались в запасе
Пескара
Парма
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Пескара - Парма
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Адриатико
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