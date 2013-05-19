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Богдан Лобонц
Статистика
Богдан Лобонц - статистика
Завершил карьеру
18 января 1978 (48), Хунедоара
#18 | Вратарь
185 см | 78 кг
Румыния
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
5
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
19.05.2013
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0 : 0
12.05.2013
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0 : 1
07.05.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0 : 1
04.05.2013
Рома
1' - 46'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4 : 0
28.04.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 1
21.04.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 2
14.04.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 1
08.04.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
2 : 0
30.03.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2 : 0
17.03.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1 : 1
09.03.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
3 : 1
03.03.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
24.02.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1 : 0
16.02.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
3 : 1
10.02.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
2 : 4
01.02.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
3 : 3
27.01.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1 : 1
20.01.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 0
13.01.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
4 : 1
06.01.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
4 : 2
22.12.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 0
16.12.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
4 : 2
08.12.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
1 : 3
02.12.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Пескара
0 : 1
25.11.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2 : 0
19.11.2012
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1 : 3
02.09.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 2
26.08.2012
Катания
Был в запасе
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