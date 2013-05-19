Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Италии 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Европы 2008