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    Богдан Лобонц - статистика

    Вратарь
    Имя Богдан
    Фамилия Лобонц
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Хунедоара
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 января 1978 (45 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 5 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Наполи (Неаполь)
    12.05.2013 1' -90' Милан (Милан) 0:0 Рома (Рим)
    07.05.2013 1' -90' Рома (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    04.05.2013 1' -46' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Рома (Рим)
    28.04.2013 1' -90' Рома (Рим) 4:0 Сиена (Сиена)
    21.04.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Пескара (Пескара)
    14.04.2013 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Рома (Рим)
    08.04.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Лацио (Рим)
    30.03.2013 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:0 Рома (Рим)
    17.03.2013 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Парма (Парма)
    09.03.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Рома (Рим)
    03.03.2013 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Дженоа (Генуя)
    24.02.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:3 Рома (Рим)
    16.02.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Ювентус (Турин)
    10.02.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Рома (Рим)
    01.02.2013 Был в запасе Рома (Рим) 2:4 Кальяри (Кальяри)
    27.01.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:3 Рома (Рим)
    20.01.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Интер (Милан)
    13.01.2013 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Рома (Рим)
    06.01.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:1 Рома (Рим)
    22.12.2012 Был в запасе Рома (Рим) 4:2 Милан (Милан)
    16.12.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Рома (Рим)
    08.12.2012 Был в запасе Рома (Рим) 4:2 Фиорентина (Флоренция)
    02.12.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:3 Рома (Рим)
    25.11.2012 Был в запасе Пескара (Пескара) 0:1 Рома (Рим)
    19.11.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Торино (Турин)
    02.09.2012 Был в запасе Интер (Милан) 1:3 Рома (Рим)
    26.08.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Катания (Катания)
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