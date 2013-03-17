|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|5
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|12.05.2013
|1' -90'
|Милан (Милан)
|0:0
|Рома (Рим)
|07.05.2013
|1' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.05.2013
|1' -46'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Рома (Рим)
|28.04.2013
|1' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Сиена (Сиена)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Пескара (Пескара)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Рома (Рим)
|08.04.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Лацио (Рим)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Рома (Рим)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Парма (Парма)
|09.03.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Рома (Рим)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|24.02.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:3
|Рома (Рим)
|16.02.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Рома (Рим)
|01.02.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:4
|Кальяри (Кальяри)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Рома (Рим)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Интер (Милан)
|13.01.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Рома (Рим)
|06.01.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:1
|Рома (Рим)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:2
|Милан (Милан)
|16.12.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Рома (Рим)
|08.12.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:2
|Фиорентина (Флоренция)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:3
|Рома (Рим)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:1
|Рома (Рим)
|19.11.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Торино (Турин)
|02.09.2012
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:3
|Рома (Рим)
|26.08.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Катания (Катания)