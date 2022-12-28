Хамза Сахи - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Сахи
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рабат
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Сахи
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рабат
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|69' - 90'
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|23
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|12.02.2023
|69' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Осер (Осер)
|05.02.2023
|68' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:2
|Осер (Осер)
|84'
|29.01.2023
|74' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2023
|77' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|1' -67'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|01.01.2023
|1' -78'
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|1' -87'
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|13.11.2022
|1' -84'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|04.11.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|8'
|23.10.2022
|1' -83'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|33'
|16.10.2022
|1' -72'
|Осер (Осер)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|09.10.2022
|1' -66'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Осер (Осер)
|02.10.2022
|1' -87'
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|4'
|16.09.2022
|1' -86'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|62' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|27.08.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|21.08.2022
|1' -65'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|14.08.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)