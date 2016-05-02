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Артем Бекетов
Статистика
Артем Бекетов - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1984 (42)
#7 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
23
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
2 : 0
02.05.2016
Армавир
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Факел
2 : 2
25.04.2016
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Факел
1 : 0
11.04.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 1
07.04.2016
Факел
1' - 90'
70'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Факел
1 : 2
03.04.2016
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Сокол
3 : 2
27.03.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
0 : 1
20.03.2016
СКА-Хабаровск
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 0
16.03.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3 : 0
12.03.2016
Тюмень
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Енисей
2 : 0
29.11.2015
Факел
1' - 90'
55'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Факел
0 : 1
25.11.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 2
21.11.2015
Факел
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
1 : 2
15.11.2015
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0 : 0
08.11.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
3 : 1
01.11.2015
Арсенал
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Зенит-2
2 : 4
26.10.2015
Факел
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
3 : 2
19.10.2015
Байкал
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Факел
2 : 1
20.09.2015
Cибирь
1' - 10'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волга
1 : 0
14.09.2015
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 0
07.09.2015
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
31.08.2015
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
2 : 0
23.08.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1 : 2
17.08.2015
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
10.08.2015
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
03.08.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
3 : 1
27.07.2015
Шинник
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
1 : 0
20.07.2015
Факел
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 3
15.07.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тосно
1 : 0
11.07.2015
Факел
1' - 90'
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