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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Сокол
Факел - Сокол: обзор матча 07 сентября 2015
Факел
07.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
90+5'
А. Заболотный (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Сокол
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Заболотный
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
А. Столяренко
Замена
А. Турик
️️️️
А. Рылов
85'
Замена
А. Касьян
️️️️
М. Бирюков
76'
74'
Замена
К. Муллин
️️️️
С. Шевчук
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Гриднев
62'
60'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Коротаев
34'
Желтая карточка
В. Романенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Артур Рылов
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
15
Вячеслав Фешин
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
23
Могилевский
66
Дутов
7
Бекетов
27
Мурнин
56
Гриднев
10
Рылов
7
Коробов
17
Бирюков
4-3-2-1
31
Пчелинцев
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
2
Серасхов
70
Шевчук
34
Сабитов
30
Трусевич
77
Романенко
77
Андреев
24
Коротаев
10
Рылов
25
Турик
25
Турик
10
Рылов
17
Бирюков
19
Касьян
19
Касьян
17
Бирюков
56
Гриднев
91
Заболотный
91
Заболотный
56
Гриднев
24
Коротаев
27
Радченко
27
Радченко
24
Коротаев
70
Шевчук
9
Муллин
9
Муллин
70
Шевчук
Остались в запасе
Факел
Сокол
24
Дмитрий Терновский
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
7
Александр Перченок
ПВ
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
15
Вячеслав Фешин
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
15
Вячеслав Фешин
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Факел - Сокол
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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