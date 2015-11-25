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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Волгарь
Факел - Волгарь: обзор матча 25 ноября 2015
Факел
25.11.2015, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 1
Завершен
Волгарь
45+1'
О. Алейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Волгарь
Красная карточка
А. Рылов
90'
+5
79'
Желтая карточка
С. Зуйков
77'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Болонин
76'
Желтая карточка
С. Веркашанский
Замена
А. Заболотный
️️️️
М. Багаев
74'
73'
Замена
Р. Болов
️️️️
О. Алейник
Желтая карточка
А. Касьян
71'
64'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Сутормин
64'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
Желтая карточка
Д. Тихий
55'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
О. Алейник
Замена
И. Альшин
️️️️
Д. Коробов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Артур Рылов
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
4-3-1-2
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
93
Бурнаш
15
Тихий
6
Свежов
27
Мурнин
10
Рылов
7
Коробов
19
Касьян
17
Бирюков
3-2-3-1-1
71
Бучнев
23
Зуйков
28
Байрыев
13
Иванов
11
Сутормин
32
Терехов
33
Кренделев
11
Петрович
34
Алейник
11
Болонин
13
Алхазов
7
Коробов
10
Альшин
10
Альшин
7
Коробов
71
Багаев
91
Заболотный
91
Заболотный
71
Багаев
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
11
Сутормин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
11
Сутормин
11
Болонин
9
Яковлев
9
Яковлев
11
Болонин
34
Алейник
88
Болов
88
Болов
34
Алейник
Остались в запасе
Факел
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Руслан Газзаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Руслан Газзаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Волгарь
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
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