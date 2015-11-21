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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Факел
Шинник - Факел: обзор матча 21 ноября 2015
Шинник
21.11.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 2
Завершен
Факел
73'
Э. Булия
33'
А. Рылов
48'
А. Рылов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Факел
90'
+2
Замена
А. Турик
️️️️
А. Рылов
86'
Замена
А. Заболотный
️️️️
М. Бирюков
Желтая карточка
Е. Ятченко
85'
81'
Замена
А. Бекетов
️️️️
А. Мурнин
77'
Желтая карточка
М. Бирюков
76'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Д. Коробов
ГОЛ! 1:2!
Э. Булия
73'
Замена
А. Мязин
️️️️
М. Земсков
69'
Замена
В. Сиротов
️️️️
А. Ндри
61'
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Малоян
51'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Рылов
Замена
А. Митасов
️️️️
Р. Войдель
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Рылов
Желтая карточка
Д. Яшин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Артур Рылов
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-1-2
16
Яшин
2
Ндри
15
Цховребов
33
Ламанж
97
Ятченко
20
Войдель
7
Маляров
5
Платика
92
Щадин
0
Малоян
8
Земсков
4-3-1-2
1
Саутин
15
Тихий
29
Шахов
93
Бурнаш
71
Багаев
10
Рылов
27
Мурнин
6
Свежов
7
Коробов
19
Касьян
17
Бирюков
2
Ндри
37
Сиротов
37
Сиротов
2
Ндри
20
Войдель
9
Митасов
9
Митасов
20
Войдель
8
Земсков
87
Мязин
87
Мязин
8
Земсков
0
Малоян
91
Булия
91
Булия
0
Малоян
10
Рылов
25
Турик
25
Турик
10
Рылов
7
Коробов
56
Гриднев
56
Гриднев
7
Коробов
27
Мурнин
7
Бекетов
7
Бекетов
27
Мурнин
17
Бирюков
91
Заболотный
91
Заболотный
17
Бирюков
Остались в запасе
Шинник
Факел
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
10
Ильнур Альшин
ПВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Шинник - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Шинник
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