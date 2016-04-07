Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Факел
Cибирь - Факел: обзор матча 07 апреля 2016
Cибирь
07.04.2016, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Факел
70'
М. Житнев (П)
57'
А. Рылов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Факел
87'
Замена
А. Турик
️️️️
С. Гаракоев
82'
Замена
А. Касьян
️️️️
М. Бирюков
Замена
Р. Абушев
️️️️
В. Азаров
71'
Замена
В. Шишкин
️️️️
В. Чадов
71'
70'
Желтая карточка
А. Бекетов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Житнев
70'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Рылов
Желтая карточка
В. Азаров
44'
Желтая карточка
А. Гладышев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
66
Рангел Абушев
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
69
Артём Рощин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
3-1-4-2
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
3
Плопа
33
Дышеков
5
Гладышев
37
Чеботару
99
Житнев
8
Макаренко
15
Чадов
99
Азаров
3-4-1-1
88
Мельниченко
4
Степанец
93
Бурнаш
71
Багаев
33
Гаракоев
7
Бекетов
27
Мурнин
10
Рылов
10
Альшин
17
Бирюков
15
Чадов
93
Шишкин
93
Шишкин
15
Чадов
99
Азаров
66
Абушев
66
Абушев
99
Азаров
33
Гаракоев
25
Турик
25
Турик
33
Гаракоев
17
Бирюков
19
Касьян
19
Касьян
17
Бирюков
Остались в запасе
Cибирь
Факел
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
69
Артём Рощин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Остались в запасе
69
Артём Рощин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Cибирь - Факел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
Матч! Наш Спорт
Новости команд
Все
Cибирь
Факел
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+