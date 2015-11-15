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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Оренбург
Факел - Оренбург: обзор матча 15 ноября 2015
Факел
15.11.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
90+2'
А. Рылов
56'
А. Делькин
77'
И. Маркелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Оренбург
ГОЛ! 1:2!
А. Рылов
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Кабутов
️️️️
В. Парняков
86'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
Замена
А. Заболотный
️️️️
М. Багаев
77'
77'
ГОЛ! 0:2!
И. Маркелов
74'
Замена
Ф. Васиев
️️️️
А. Друзин
71'
Вторая желтая
В. Полуяхтов
68'
Замена
М. Шогенов
️️️️
А. Делькин
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Альшин
65'
Желтая карточка
В. Шахов
61'
60'
Желтая карточка
Д. Андреев
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Желтая карточка
И. Альшин
51'
36'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
31'
Желтая карточка
Х. Аппаев
21'
Желтая карточка
А. Друзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
93
Бурнаш
15
Тихий
27
Мурнин
6
Свежов
7
Коробов
10
Альшин
17
Бирюков
19
Касьян
3-2-2-1-2
9
Руденко
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
2
Полуяхтов
23
Бреев
30
Друзин
88
Маркелов
14
Аппаев
90
Делькин
10
Альшин
10
Рылов
10
Рылов
10
Альшин
71
Багаев
91
Заболотный
91
Заболотный
71
Багаев
10
Парняков
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Парняков
30
Друзин
26
Васиев
26
Васиев
30
Друзин
90
Делькин
8
Шогенов
8
Шогенов
90
Делькин
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
Остались в запасе
Факел
Оренбург
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
73
Дмитрий Чванов
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Факел - Оренбург
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Центральный
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