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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Арсенал
Факел - Арсенал: обзор матча 01 ноября 2015
Факел
01.11.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
1'
М. Бирюков
18'
А. Касьян
87'
М. Бирюков
90+3'
В. Рыжков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Арсенал
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
В. Рыжков
ГОЛ! 3:0!
М. Бирюков
87'
Замена
О. Самсонов
️️️️
Д. Коробов
86'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Альшин
83'
81'
Вторая желтая
А. Денисов
80'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
А. Кутьин
73'
Желтая карточка
А. Денисов
Замена
А. Бекетов
️️️️
В. Свежов
72'
Желтая карточка
В. Свежов
66'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
А. Мурнин
65'
46'
Замена
К. Берхамов
️️️️
В. Федотов
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
С. Игнатьев
46'
Замена
И. Ершов
️️️️
С. Маслов
41'
Желтая карточка
М. Кашчелан
40'
Желтая карточка
В. Федотов
40'
Вторая желтая
А. Хагуш
ГОЛ! 2:0!
А. Касьян
18'
12'
Желтая карточка
А. Хагуш
ГОЛ! 1:0!
М. Бирюков
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Горан Вуйович
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
93
Бурнаш
15
Тихий
27
Мурнин
6
Свежов
7
Коробов
10
Альшин
17
Бирюков
19
Касьян
4-1-3-2
16
Котов
14
Хагуш
8
Тесак
71
Денисов
4
Айдов
18
Кашчелан
20
Стеклов
19
Федотов
27
Игнатьев
14
Маслов
48
Кутьин
27
Мурнин
56
Гриднев
56
Гриднев
27
Мурнин
6
Свежов
7
Бекетов
7
Бекетов
6
Свежов
7
Коробов
36
Самсонов
36
Самсонов
7
Коробов
10
Альшин
10
Рылов
10
Рылов
10
Альшин
14
Маслов
22
Ершов
22
Ершов
14
Маслов
19
Федотов
7
Берхамов
7
Берхамов
19
Федотов
27
Игнатьев
28
Рыжков
28
Рыжков
27
Игнатьев
48
Кутьин
18
Вуйович
18
Вуйович
48
Кутьин
Остались в запасе
Факел
Арсенал
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
22
Игорь Кот
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Факел - Арсенал
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
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