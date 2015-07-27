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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Шинник
Факел - Шинник: обзор матча 27 июля 2015
Факел
27.07.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
27'
М. Бирюков
74'
М. Бирюков
79'
Д. Тихий
16'
Д. Тихий (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Шинник
Желтая карточка
А. Дутов
87'
Замена
А. Бекетов
️️️️
М. Бирюков
86'
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Рылов
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Тихий
79'
78'
Замена
М. Земсков
️️️️
Д. Никитинский
ГОЛ! 2:1!
М. Бирюков
74'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
О. Самсонов
72'
57'
Замена
М. Султонов
️️️️
В. Сиротов
Желтая карточка
П. Могилевский
55'
46'
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Митасов
Желтая карточка
М. Багаев
45'
45'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Малоян
ГОЛ! 1:1!
М. Бирюков
27'
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Тихий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Факел
1
Антон Амельченко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
4-1-3-2
1
Саутин
71
Багаев
23
Могилевский
15
Тихий
57
Абазов
66
Дутов
10
Рылов
56
Гриднев
36
Самсонов
17
Бирюков
91
Заболотный
3-5-2
16
Яшин
6
Беляев
33
Ламанж
2
Ндри
37
Сиротов
7
Никитинский
9
Митасов
5
Платика
20
Войдель
87
Мязин
0
Малоян
10
Рылов
10
Альшин
10
Альшин
10
Рылов
36
Самсонов
9
Жиляев
9
Жиляев
36
Самсонов
17
Бирюков
7
Бекетов
7
Бекетов
17
Бирюков
7
Никитинский
8
Земсков
8
Земсков
7
Никитинский
37
Сиротов
28
Султонов
28
Султонов
37
Сиротов
0
Малоян
8
Павленко
8
Павленко
0
Малоян
9
Митасов
92
Щадин
92
Щадин
9
Митасов
Остались в запасе
Факел
Шинник
1
Антон Амельченко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Факел - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Центральный
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