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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Факел
Сокол - Факел: обзор матча 27 марта 2016
Сокол
27.03.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
3 : 2
Завершен
Факел
53'
А. Коротаев
57'
А. Коротаев
89'
А. Дегтярев
2'
И. Альшин
85'
М. Осипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Факел
Замена
Н. Хохлов
️️️️
А. Перченок
90'
ГОЛ! 3:2!
А. Дегтярев
89'
85'
ГОЛ! 2:2!
М. Осипенко
77'
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Желтая карточка
А. Дегтярев
71'
70'
Замена
А. Турик
️️️️
В. Свежов
63'
Замена
М. Бирюков
️️️️
А. Рылов
62'
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
А. Мурнин
Желтая карточка
А. Коротаев
62'
60'
Желтая карточка
А. Касьян
Замена
М. Бурченко
️️️️
М. Андреев
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Коротаев
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Коротаев
53'
45'
Желтая карточка
Г. Бурнаш
Желтая карточка
А. Горбатюк
41'
25'
Замена
Н. Тимошин
️️️️
Д. Тихий
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Альшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
7
Артем Бекетов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-2-3-2
31
Пчелинцев
29
Горбатюк
20
Столяренко
27
Молодцов
30
Трусевич
34
Сабитов
77
Романенко
77
Андреев
7
Перченок
11
Дегтярев
24
Коротаев
4-4-1-1
24
Терновский
93
Бурнаш
15
Тихий
55
Осипенко
71
Багаев
10
Рылов
56
Гриднев
27
Мурнин
6
Свежов
10
Альшин
19
Касьян
7
Перченок
15
Хохлов
15
Хохлов
7
Перченок
77
Андреев
8
Бурченко
8
Бурченко
77
Андреев
27
Мурнин
15
Мустафаев
15
Мустафаев
27
Мурнин
15
Тихий
40
Тимошин
40
Тимошин
15
Тихий
6
Свежов
25
Турик
25
Турик
6
Свежов
10
Рылов
17
Бирюков
17
Бирюков
10
Рылов
Остались в запасе
Сокол
Факел
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
88
Виталий Мельниченко
ВР
7
Артем Бекетов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
88
Виталий Мельниченко
ВР
7
Артем Бекетов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Сокол - Факел
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
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