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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Волга
Факел - Волга: обзор матча 03 апреля 2016
Факел
03.04.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 2
Завершен
Волга
90+4'
А. Мурнин
12'
А. Козлов
53'
И. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Волга
ГОЛ! 1:2!
А. Мурнин
90'
+4
Желтая карточка
В. Свежов
90'
+3
80'
Замена
К. Маляров
️️️️
А. Козлов
76'
Замена
Д. Маляка
️️️️
А. Прошин
73'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
И. Лукьянов
71'
Замена
А. Пасько
️️️️
Р. Колев
Замена
А. Рощин
️️️️
М. Багаев
69'
66'
Желтая карточка
Р. Колев
53'
ГОЛ! 0:2!
И. Петров
38'
Желтая карточка
И. Лукьянов
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Турик
37'
Замена
В. Свежов
️️️️
Д. Гриднев
35'
Желтая карточка
М. Багаев
26'
Желтая карточка
Д. Гриднев
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Артур Рылов
ПП
69
Артём Рощин
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
3-3-1-2
88
Мельниченко
71
Багаев
4
Степанец
55
Осипенко
25
Турик
56
Гриднев
7
Бекетов
10
Альшин
17
Бирюков
19
Касьян
3-2-2-3
1
Вавилин
77
Прошин
25
Буйволов
15
Колев
6
Полянин
19
Гарбуз
13
Замалиев
10
Петров
11
Саркисов
9
Лукьянов
32
Козлов
71
Багаев
69
Рощин
69
Рощин
71
Багаев
25
Турик
27
Мурнин
27
Мурнин
25
Турик
56
Гриднев
6
Свежов
6
Свежов
56
Гриднев
32
Козлов
7
Маляров
7
Маляров
32
Козлов
15
Колев
3
Пасько
3
Пасько
15
Колев
77
Прошин
15
Маляка
15
Маляка
77
Прошин
9
Лукьянов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
9
Лукьянов
Остались в запасе
Факел
Волга
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Волга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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